МОЗ України спільно з польськими колегами та представниками Єврокомісії відкриють у польському місті Жешув спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, евакуйованих на спеціалізоване лікування до європейських клінік.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що медичний хаб, розташований в районі аеропорту, являє собою спеціальне приміщення з усіма необхідними умовами і персоналом, де пацієнти зможуть безпечно відпочити або заночувати при транспортуванні по евакуаційному маршруту в разі виникнення непередбачених обставин.

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Відкриття медичного хабу відбудеться 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що МОЗ у співпраці з Єврокомісією організовують евакуаційні рейси з найгарячіших точок в більш безпечні регіони України і направляють людей на лікування за кордон на безоплатній основі.

Крім того, Міністерство ввело додаткову можливість подати заявку на медичну евакуацію. Важкохворі українці або отримали травми в результаті війни можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Громадянам слід заповнити відповідну заявку і дочекатися зворотного зв’язку.

Фото: МОЗ