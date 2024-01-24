Втратив зір просто на полі бою, вибирався наосліп та мужньо сприйняв новину, що більше ніколи не зможе бачити. Нині 36-річний захисник проходить реабілітацію у Центрі Незламні.

Сліпа лють

Доброволець Олександр Юрченко з Прилук потрапив під мінометний обстріл на Куп’янському напрямку наприкінці листопада 2023 року, що призвело до важкого поранення та втрати зору.

Після подій на полі бою йому довелося наосліп вибиратися з-під обстрілу, і він випадково натрапив на бліндаж “своїх”.

Я не здамся!

Захисник назавжди втратив можливість бачити, але він мужньо сприйняв цю звістку.

Зараз дивляться

— Я не з таких, що здаються. Життя продовжується, — каже Олександр.

Сьогодні він проходить реабілітацію і адаптується до життя в нових обставинах у Центрі Незламні. Нині з ним працює ерготерапевт, разом з фахівцем захисник вчиться орієнтуватися в просторі, впізнавати побутові предмети і навіть користуватися комп’ютером.

Реабілітація незрячих стає все більш актуальною у зв’язку зі збільшенням кількості поранених військових, які втратили зір.

За даними Національної служби здоров’я України, з лютого 2022 року по липень 2023 року понад 38 тис. людей вперше отримали діагноз, пов’язаний зі сліпотою та зниженням зору.

Але завдяки проєкту Побачимо перемогу: програма реабілітації для людей з порушеннями зору незрячі ветерани можуть отримати необхідну підтримку і допомогу.