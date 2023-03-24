55-річний житель Великої Британії розповів, що з ним відбувалося, коли його серце раптово перестало битися в Королівській лікарні Дербі.

Кевін Гілл лікувався від кальцифілаксії – рідкісного захворювання, при якому кальцій накопичується в дрібних кровоносних судинах жирової та шкірної тканин.

До цього, у січні 2022 року, містеру Гіллу зробили операцію на серці. Це стало причиною затримки води в ногах. Потім у чоловіка розвинулася кальцифілаксія. Хвороба призвела до утворення тромбів і хворобливих виразок на шкірі, які кровоточили.

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За словами Гілла, він втратив понад 2,5 літра крові, коли його серце не витримало і зупинилося. Він був мертвий протягом кількох хвилин, перш ніж лікарі реанімували його.

– Я не дивився вниз на своє тіло, але я був відділений від нього. Це було схоже на те, що я був у духовному світі – я усвідомлював, що відбувається, але в мені було так багато спокою, – розповідає Гілл.

За його словами, він спостерігав зі сторони, як співробітники лікарні намагаються його врятувати.

– Я знав, що у мене кровотеча. Я знав, що це серйозно. Персонал продовжував входити та виходити, щоб зупинити кровотечу. Але я знав, що ще не настав мій час помирати, – згадує британець.

Він стверджує, що потім просто заснув і прокинувся живим.

Гілл зізнається, що цей досвід змусив його переглянути життєві пріоритети, коли він повернувся додому до своєї 52-річної дружини Камілли.

– Коли я вийшов з лікарні, атмосфера в моїй родині різко змінилася. Я став більш стриманим. Я знаю, що можу прийти в норму, – зазначає чоловік.

За його словами, сьогодні він перебуває на завершальній стадії одужання.