Ірландія стане першою країною у світі після того, як запровадить обов’язкове маркування алкогольних напоїв, щоб попередити людей про вміст калорій, грами алкоголю, ризики раку і захворювань печінки та небезпеки вживання алкоголю під час вагітності.

Сьогодні, 22 травня, відповідний закон був підписаний міністром охорони здоров’я Стівеном Доннеллі. Міністр висловив сподівання, що за цим прикладом підуть і інші країни.

За словами Доннеллі, закон набуде чинності 22 травня 2026 року, щоб дати підприємствам час адаптуватися до політики, яка імітує існуючі правила для інших продуктів харчування і напоїв.

Постачальники алкогольних напоїв будуть змушені відображати попередження на пакуванні продукту, а також направляти споживачів на веб-сайт Управління охорони здоров’я Ірландії для отримання додаткової інформації про вживання алкоголю.

Стало відомо, що пік споживання алкоголю в Ірландії припав на 2001 рік, коли середня людина випивала 14,3 л чистого алкоголю на рік.

Європейська комісія не заперечувала проти плану Ірландії, незважаючи на протести Італії, Іспанії та шести інших країн-членів ЄС.

Найбільша асоціація фермерів Італії Coldiretti назвала попередження прямою атакою.