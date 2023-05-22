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Як на цигарках: Ірландія першою у світі запровадить етикетки здоров’я на алкоголі

22 Травня 2023, 14:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Depositphotos

Ірландія стане першою країною у світі після того, як запровадить обов’язкове маркування алкогольних напоїв, щоб попередити людей про вміст калорій, грами алкоголю, ризики раку і захворювань печінки та небезпеки вживання алкоголю під час вагітності.

Сьогодні, 22 травня, відповідний закон був підписаний міністром охорони здоров’я Стівеном Доннеллі. Міністр висловив сподівання, що за цим прикладом підуть і інші країни.

За словами Доннеллі, закон набуде чинності 22 травня 2026 року, щоб дати підприємствам час адаптуватися до політики, яка імітує існуючі правила для інших продуктів харчування і напоїв.

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Постачальники алкогольних напоїв будуть змушені відображати попередження на пакуванні продукту, а також направляти споживачів на веб-сайт Управління охорони здоров’я Ірландії для отримання додаткової інформації про вживання алкоголю.

Стало відомо, що пік споживання алкоголю в Ірландії припав на 2001 рік, коли середня людина випивала 14,3 л чистого алкоголю на рік.

Європейська комісія не заперечувала проти плану Ірландії, незважаючи на протести Італії, Іспанії та шести інших країн-членів ЄС.

Найбільша асоціація фермерів Італії Coldiretti назвала попередження прямою атакою.

– Зелене світло ЄС для панікерських винних етикеток в Ірландії є небезпечним прецедентом, оскільки воно ризикує відкрити двері для інших законів, здатних негативно вплинути на вибір споживачів, – заявили розсерджені винороби.

Джерело
The Guardian
Теги
Ірландія Алкоголь
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