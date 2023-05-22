Ірландія стане першою країною у світі після того, як запровадить обов’язкове маркування алкогольних напоїв, щоб попередити людей про вміст калорій, грами алкоголю, ризики раку і захворювань печінки та небезпеки вживання алкоголю під час вагітності.
Сьогодні, 22 травня, відповідний закон був підписаний міністром охорони здоров’я Стівеном Доннеллі. Міністр висловив сподівання, що за цим прикладом підуть і інші країни.
За словами Доннеллі, закон набуде чинності 22 травня 2026 року, щоб дати підприємствам час адаптуватися до політики, яка імітує існуючі правила для інших продуктів харчування і напоїв.
Постачальники алкогольних напоїв будуть змушені відображати попередження на пакуванні продукту, а також направляти споживачів на веб-сайт Управління охорони здоров’я Ірландії для отримання додаткової інформації про вживання алкоголю.
Стало відомо, що пік споживання алкоголю в Ірландії припав на 2001 рік, коли середня людина випивала 14,3 л чистого алкоголю на рік.
Європейська комісія не заперечувала проти плану Ірландії, незважаючи на протести Італії, Іспанії та шести інших країн-членів ЄС.
Найбільша асоціація фермерів Італії Coldiretti назвала попередження прямою атакою.
– Зелене світло ЄС для панікерських винних етикеток в Ірландії є небезпечним прецедентом, оскільки воно ризикує відкрити двері для інших законів, здатних негативно вплинути на вибір споживачів, – заявили розсерджені винороби.