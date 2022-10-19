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Як оформити інвалідність українцям, що перебувають за кордоном

19 Жовтня 2022, 11:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
інвалід

Українці, що опинилися за кордоном, можуть оформити інвалідність дистанційно.

На руках мають бути медичні документи та обстеження. Їх потрібно перекласти українською та надіслати сімейному або особистому лікарю на території України для оформлення направлення до МСЕК (форма 088/о).

Їх розгляне лікарсько-консультативна комісія, і за наявності ознак інвалідності вони будуть передані на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і встановлення інвалідності.

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Якщо для встановлення інвалідності особа, яка надіслала звернення, не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно.

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Тим, хто перебуває за кордоном і потребує поновлення довідки про інвалідність і повторно пройти МСЕК, постановою КМУ від 30.03.2022 №390 продовжено строк дії інвалідності на весь термін дії воєнного стану на території України.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні
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