Комплексне порівняльне дослідження Як війна змінила мене та країну, проведене соціологічною групою Рейтинг, мало на меті показати, як змінилися у різних сферах погляди, оцінки й життя українців за рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Згідно з опитуванням, виявилося, що кількість українців, які говорять про погіршення свого стану здоров’я зросла з 25 до 33%.

Та незважаючи на це, суспільство демонструє високий рівень життєстійкості, значення Індексу зменшилося мінімально (з 3.9 до 3.7).

Зараз дивляться

Близько 8% вважають, що мають серйозні розлади, які сильно впливають на їхнє життя. Ще третина – мають помірні розлади.

Горизонт планування, що є важливим показником адаптації, не зазнав суттєвих змін: 45% наразі не планують своє життя взагалі. Кількість тих, хто має плани на кілька років уперед знизилася з 23% до 19%.

Наразі в українців більш виражені негативні емоції, аніж позитивні:

хвилювання – 5.1

сум – 4.8

злість – 4.6

переважає радість (4.1)

натхнення – (4.3),

між ними розташувалися розчарування (4.1) та страх (4.2).

За рік відчуття любові до себе знизилося, а ось любов до інших – зросла, спрацювала тенденція афіліації (бажання бути разом з іншими), індивідуальне тут поступається колективному.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Джерело: Рейтинг