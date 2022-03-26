Серцево-легенева реанімація – це комплекс дій рятувальника, спрямований на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Під час війни в Україні важливо знати, як надавати потерпілому першу допомогу.

У ДСНС розповіли, чим відрізняються клінічна та біологічна смерті та як проводити СЛР.

Ознаки клінічної смерті:

відсутність свідомості, дихання, пульсу на магістральних судинах, серцебиття;

зіниці розширені та не реагують на світло.

Вона не перевищує 4-6 хвилин.

Ознаки біологічної смерті:

помутніння рогівки та її висихання;

трупне заклякання;

трупні плями, що утворюються в нижніх ділянках тіла.

Щоб повернути людину до життя, проводиться непрямий масаж серця. Кров має бути збагачена киснем, у цьому допомагає штучне дихання.

Алгоритм проведення штучного дихання:

потерпілого покласти на спину на тверду поверхню;

очистити ротову порожнину, вивести щелепу нагору, затиснути ніс потерпілого;

використовуючи маску-клапан, вдихнути повітря в рот, доки не побачимо, що грудна клітка припідіймається;

робити це повторно.

Алгоритм проведення непрямого масажу серця:

покласти потерпілого на спину;

двома долонями натискати на грудну клітку – 2-2,5 см вище її нижнього краю;

пальці обох рук не мають торкатися грудної клітки, руки у ліктьових суглобах не згинаються; грудина має прогинатися на 4-5 см;

робити не менше 80-100 поштовхів за хвилину.

Співвідношення – два вдихи – 30 поштовхів. Проводиться чотири серії, після цього перевіряється відновлення дихання та серцебиття.