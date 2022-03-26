Серцево-легенева реанімація – це комплекс дій рятувальника, спрямований на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Під час війни в Україні важливо знати, як надавати потерпілому першу допомогу.
У ДСНС розповіли, чим відрізняються клінічна та біологічна смерті та як проводити СЛР.
Ознаки клінічної смерті:
- відсутність свідомості, дихання, пульсу на магістральних судинах, серцебиття;
- зіниці розширені та не реагують на світло.
Вона не перевищує 4-6 хвилин.
Ознаки біологічної смерті:
- помутніння рогівки та її висихання;
- трупне заклякання;
- трупні плями, що утворюються в нижніх ділянках тіла.
Щоб повернути людину до життя, проводиться непрямий масаж серця. Кров має бути збагачена киснем, у цьому допомагає штучне дихання.
Алгоритм проведення штучного дихання:
- потерпілого покласти на спину на тверду поверхню;
- очистити ротову порожнину, вивести щелепу нагору, затиснути ніс потерпілого;
- використовуючи маску-клапан, вдихнути повітря в рот, доки не побачимо, що грудна клітка припідіймається;
- робити це повторно.
Алгоритм проведення непрямого масажу серця:
- покласти потерпілого на спину;
- двома долонями натискати на грудну клітку – 2-2,5 см вище її нижнього краю;
- пальці обох рук не мають торкатися грудної клітки, руки у ліктьових суглобах не згинаються; грудина має прогинатися на 4-5 см;
- робити не менше 80-100 поштовхів за хвилину.
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Співвідношення – два вдихи – 30 поштовхів. Проводиться чотири серії, після цього перевіряється відновлення дихання та серцебиття.