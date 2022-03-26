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Як повернути людину до життя? Механізм проведення серцево-легеневої реанімації

26 Березня 2022, 11:21
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Перша допомога

Серцево-легенева реанімація – це комплекс дій рятувальника, спрямований на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Під час війни в Україні важливо знати, як надавати потерпілому першу допомогу.

У ДСНС розповіли, чим відрізняються клінічна та біологічна смерті та як проводити СЛР.

Ознаки клінічної смерті:

  • відсутність свідомості, дихання, пульсу на магістральних судинах, серцебиття;
  • зіниці розширені та не реагують на світло.

Вона не перевищує 4-6 хвилин.

Ознаки біологічної смерті:

  • помутніння рогівки та її висихання;
  • трупне заклякання;
  • трупні плями, що утворюються в нижніх ділянках тіла.

Щоб повернути людину до життя, проводиться непрямий масаж серця. Кров має бути збагачена киснем, у цьому допомагає штучне дихання.

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Алгоритм проведення штучного дихання:

  • потерпілого покласти на спину на тверду поверхню;
  • очистити ротову порожнину, вивести щелепу нагору, затиснути ніс потерпілого;
  • використовуючи маску-клапан, вдихнути повітря в рот, доки не побачимо, що грудна клітка припідіймається;
  • робити це повторно.

Алгоритм проведення непрямого масажу серця:

  • покласти потерпілого на спину;
  • двома долонями натискати на грудну клітку – 2-2,5 см вище її нижнього краю;
  • пальці обох рук не мають торкатися грудної клітки, руки у ліктьових суглобах не згинаються; грудина має прогинатися на 4-5 см;
  • робити не менше 80-100 поштовхів за хвилину.
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Співвідношення – два вдихи – 30 поштовхів. Проводиться чотири серії, після цього перевіряється відновлення дихання та серцебиття.

Джерело
ДСНС
Теги
Війна в Україні , ДСНС , медична допомога , швидка допомога
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