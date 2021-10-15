До Всесвітнього дня миття рук 15 жовтня 2021 року Охматдит запускає соціальну кампанію про необхідність правильної гігієни рук Just миль it! Ініціював проведення кампанії лікар-гематолог, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ Охматдит Олександр Лисиця.

У проекті взяв участь відомий український футболіст Андрій Пятов, капітан національної збірної.

– Вчу своїх дітей дотримуватися правила мити руки понад 20 секунд, – пояснює Андрій. – Це не займає багато часу, проте такий маленький крок може вберегти організм і позбавити проблем.

За словами епідеміолога, завідувача відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю Охматдиту Катерини Сояк, кожні 30 хвилин людина стикається з 840 тис. мікробів.

– Майже 80% хвороб переносяться за допомогою рук, – пояснює лікарка. – Вони виступають механізмом передачі кишкових і гострих респіраторних інфекцій, серед них і Covid-19.

Та ми здатні контролювати гігієну рук, отже, можемо таким чином загальмувати поширення мікробів. Обов’язково треба мити руки після повернення з вулиці, відвідування вбиральні та у всіх випадках, коли руки забруднені.

Охматдит прагне навчити людей мити руки правильно – з милом протягом 20 та більше секунд. Це може убезпечити людей від хвороб. А у медичних закладах це спосіб запобігти поширенню антибіотикорезистентних бактерій, що спричиняють смертельні захворювання.

Миття рук здається нам банальним, але саме це інколи рятує життя. Особливо у лікарняних стінах, де недотримання правил гігієни може коштувати життя пацієнтам.

Джерело: Охматдит.