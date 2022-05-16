Як припинити хропіти – рекомендації

Деякі люди можуть потерпати від хропіння. Це може бути ознакою низки проблем зі здоров’ям, старості.

Які причини хропіння та як його лікувати?

– Хропіння виникає, коли м’язи язика, неба та горла розслабляються та звужують потік повітря. Ви не можете вдихнути на повні груди повітря, тому вони починають вібрувати, намагаючись дати змогу вам дихати – й ця вібрація і є звук хропіння, – сказав стоматолог-сомнолог, доктор Кент Сміт з Далласа і колишній президент Американської академії сну та дихання.

Чоловіки частіше хропуть, ніж жінки. Це може бути спровоковано низкою причин, зокрема алергією, старінням, застудою чи навіть просто незвичайною формою горла.

Причиною можуть бути зовнішні умови – надмірно сухе або вологе повітря, вживання алкоголю.

Іноді це може бути ознакою апное уві сні, потенційно серйозного стану, за якого дихання неодноразово зупиняється та відновлюється протягом ночі, заважаючи вам повноцінно висипатися. Це також може підвищити ризик високого артеріального тиску і навіть серцевої недостатності.

Що робити за умови слабкого хропіння?

Людям зі слабким хропінням рекомендують спати на боці. Відповідно до ізраїльського дослідження, близько половини людей, які хропуть, з апное уві сні припиняють робити це, коли змінюють положення тіла.

До речі, є і подушки, і сорочки, які не дають змогу перевертатися спину.

Також людина може зміцнювати свій язик. Найпростіший спосіб запобігти цьому – щоденний комплекс вправ для язика.

Що робити за умови помірного хропіння?

Якщо хропіння помірне, людині варто звернутися до сомнолога, пульмонолога або оториноларинголога.

Вони можуть порадити таке:

апарат CPAP (постійний позитивний тиск у дихальних шляхах) – це пристрій, який прикріплюється або до носа, або до носа та рота, щоб збільшити кількість повітря, що проходить через горло;

(постійний позитивний тиск у дихальних шляхах) – це пристрій, який прикріплюється або до носа, або до носа та рота, щоб збільшити кількість повітря, що проходить через горло; захист рота – капа допомагає розмістити щелепу трохи вперед, щоб язик не міг сповзти в горло та заблокувати його;

– капа допомагає розмістити щелепу трохи вперед, щоб язик не міг сповзти в горло та заблокувати його; втрата ваги – це зменшить тиск на дихальне горло та дасть змогу більшій кількості повітря проходити.

Що робити за умови сильного хропіння?

Це може свідчити про серйозні захворювання – хвороби серця, депресію та занепокоєння. Тому варто звернутися до лікаря та вирішувати ці проблеми.