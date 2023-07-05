В Інституті Амосова успішно прооперували 16-річну Лізу з багатодітної родини, яка мала ваду серця.

Юній пацієнтці встановили серцевий імплант оклюдера. Операція пройшла успішно. Без розрізів, без використання препаратів проти згортання крові й практично без болю. Спеціальний катетер увели в стегнову вену, а далі маленька парасолька почала рятувати серце, закриваючи невеличке віконце.

Ліза з багатодітної родини, у сім’ї п’ятеро дітей. Їх виховують у любові – одне до одного і до рідної країни. Батько пішов добровольцем захищати від підступного агресора рідну землю і своїх дітей, бо просто не міг інакше.

Чоловік знав, що останнім часом донька страждала на задишку, у неї синіли ноги та губи, а ще юну Лізу постійно накривала втома. У дівчинки виявили ваду серця.

Василь – командир взводу стрілецької роти, парамедик, як ніхто знає ціну життя. А особливо – коли це життя твоєї донечки. Тому попри складну ситуацію на фронті, чоловік отримав відпустку на кілька днів, щоб побути з донькою, підтримати її.

Лізі затишно і спокійно в обіймах найріднішої людини. Вона усміхається.

Це – їхня перша велика перемога на двох. А другу чоловік мужньо виборює щодня на передовій уже для всіх нас.

Життю дівчини тепер нічого не загрожує. Але фахівці стверджують, що таку операцію дітям краще виконувати у віці від двох до п’яти років. Це найбільш ефективно.

Джерело і фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова