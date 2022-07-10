Україна впроваджує найкращі світові практики лікування пацієнтів з різними захворюваннями, в тому числі із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, заявили в Національній службі здоров’я України.

Люди, що мають психічні розлади, повʼязані з вживанням опіоїдів, можуть отримати замісну підтримуючу терапію (ЗПТ).

При ЗПТ застосовуються препарати з доведеною ефективністю, які є антагоністами опіоїдів. Вони запобігають виникненню психічних розладів у пацієнтів після припинення приймання наркотичних речовин.

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Пацієнти, після ЗПТ, можуть покращити якість свого життя та мінімізувати ризики для здоровʼя, завдяки нормалізації роботи головного мозку.

Саме таке лікування визнане найбільш ефективним у світі, а з 2009 року його рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я.

В Україні замісна терапія з 2020 року входить до переліку безоплатних послуг в Програмі медичних гарантій.

Пацієнти, що її потребують, можуть отримати лікування в медичних закладах країни, що уклали договір з НСЗУ за напрямом Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.

Програма лікування, дозування лікарських препаратів та термін визначаються індивідуально лікарем і можуть тривати стільки, скільки це потрібно пацієнту.

Допомога надається як амбулаторно, так і за місцем перебування пацієнта.

Щоб отримувати препарати ЗПТ, пацієнту потрібні:

встановлений діагноз F11 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів

направлення лікуючого лікаря, психітатра або нарколога.

Під час лікування медпрацівники мають дотримуватися толерантного ставлення до пацієнтів, уникати їх дискримінації чи стигматизації, а також забезпечувати конфіденційність медичних даних.

До переліку безоплатних послуг входять:

щоденна видача препаратів, у тому числі у святкові та вихідні дні;

забезпечення безперервності лікування в разі госпіталізації пацієнта або затримання правоохоронними органами;

складання плану спостереження та лікування, контроль за дотриманням плану, перегляд плану раз у квартал чи в залежності від потреб пацієнта;

оцінка стану пацієнта, в тому числі виявлення ознак насильства;

проведення скринінгів на туберкульоз, ВІЛ, вірусні гепатити, направлення на діагностику та лікування;

скринінги психічних розладів та направлення на діагностику.

направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги;

інформування щодо можливості отримання соціально-психологічних послуг та скерування до місць їх надання за потреби.

Контрольоване приймання ЗПТ блокує потяг до нелегальних опіоїдів. Також терапія дозволяє зменшити ризик інфікування такими інфекціями як ВІЛ та гепатит через ін’єкційне вживання наркотиків.

Дізнатися про медзаклади, що надають цю послугу, телефонуйте у контакт-центр НСЗУ 16-77.

Джерело: НСЗУ