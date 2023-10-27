МОЗ на своїй офіційній сторінці оприлюднив алгоритм дій для захисників та захисниць України щодо медичної евакуації до європейських клінік.

Власне, тепер їм треба лише чекати: їх самих чи їхніх родичів звільнили від виснажливої біганини інстанціями. Усім займатимуться медзаклади, де поранені воїни проходять лікування чи реабілітацію.

Постанову, яка значно спростила направлення на лікування за кордон військових, ухвалив уряд.

Зараз дивляться

Відтепер для медичної евакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи.

Ініціює та визначає необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон сам медзаклад, в якому захисник чи захисниця України лікуються чи перебувають на реабілітації.

Медзаклад також готує пакет документів, до якого входять:

згода військового або його законного представника на лікування за кордоном;

згода на оброблення та передання персональних даних медзакладам іноземних держав;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням.

Увесь пакет означених документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий проходить службу.

Державний орган своєю чергою надсилає в електронній формі лист-направлення з копіями документів до МОЗ.

Далі МОЗ подає запит до країн ЄС, адже треба отримати згоду на безоплатну медичну допомогу українському захисникові.

Щойно МОЗ отримає відповідь на запит стосовно можливої кількості поранених і конкретних діагнозів, у лікуванні яких європейські клініки можуть допомогти, будуть поінформовані відповідні органи.

Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, адміністрація Держприкордонслужби та МЗС знатимуть про погоджений з іноземною стороною список поранених воїнів, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

Транспортування до закордонної клініки бере на себе Міністерство охорони здоров’я України за сприяння офіційних структур Єврокомісії.

Фото: МОЗ