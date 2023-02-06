Минулого року в Індії від випадкової кулі померла шестирічна дівчинка. ЇЇ батьки довго вагалися і нарешті вирішили пожертвувати її органи іншим людям. Це нечувано для цієї країни.
Попри те, що Індія цього року може випередити Китай за населенням, вона посідає лише 62-е місце за донорством органів. А приклад Італії свідчить про те, як можна досягти прогресу в цьому питанні.
Індійська дівчинка загинула від випадкової кулі, яка потрапила у голову дитині. Лікарі констатували смерть мозку, та батьки лише через кілька днів прийняли рішення віддати її органи на трансплантацію. Роллі стала наймолодшим донором Всеіндійського інституту медичних наук (AIIMS) у Нью-Делі.
– Я не знав, що робити. Я думав усю ніч. Зрештою ми вирішили це зробити. Якщо органи моєї дочки можуть врятувати чиєсь життя, то ми повинні це зробити, – пояснив батько дівчинки Харнараян Праджапаті.
Обидві нирки Роллі пересадили 14-річному Деву Упадх’яї, якому нирки Роллі дали нове життя.
Печінка дісталася шестирічному хлопчику, серцеві клапани – дітям у віці одного і чотирьох років, а рогівка її очей допомогла відновити зір двом дорослим у віці 35 і 71 року.
Вирішальним у рішенні пожертвувати органи для батьків Роллі стала розказана історія Ніколаса Гріна.
У 1994 році семирічний хлопчик відпочивав в Італії зі своєю родиною, коли в машину, в якій він їхав, вистрілили, вочевидь, помилково.
Його батьки, Меггі та Редж, вирішили пожертвувати органи Ніколаса. Відтоді Редж присвятив більшу частину свого життя кампанії заохочення донорства органів. Він щороку приїжджає до Італії, зустрічається з людьми і розповідає, як трансплантації може змінити життя хворих людей.
І якщо у 1993 році, за рік до того, як Ніколаса застрелили, в Італії свої органи жертвували 6,2 людини на мільйон – до 2006 року ця цифра зросла до 20 людей на мільйон.
Частково це сталося через те, що 1999 року країна перейшла на систему, за якою усі дорослі є потенційними донорами, якщо вони не спеціально не відмовляться. Але найважливішим чинником все ж таки було донести ідеї про рятівні можливості донорства до свідомості звичайних людей.
L’effetto Nicholas – ефект Ніколаса – чітко це показав. Є надія, що такі зміни відбудуться і в Індії.
Доктор Діпак Гупта, який побував у Римі, щоб зустрітися з Регом та іншими експертами зі спільноти донорства органів, вперше розповів про можливість донорства органів батькам Роллі – вони, як і багато хто в країні, ніколи про це не чули.
Він використав приклад Ніколаса, щоб пояснити Праджапаті, який не вміє читати, можливий вплив цього рішення.
За даними неврологічної комісії Lancet, кожні три хвилини в Індії від травми голови вмирає одна людина, тому, як каже доктор Гупта, існує “великий потенціал для донорів”.
В Індії, яка налічує понад 1,4 млрд людей, з 2000 року органи пожертвували від 700 до 800 людей.
Але після смерті Роллі у квітні минулого року в AIIMS у Делі зробили більше трансплантацій, ніж за попередні п’ять років.
За даними Національної організації з трансплантації органів і тканин, у 2022 році в Індії було 846 пожертвувань – більше, ніж будь-коли раніше. Доктор Гупта називає це поворотним моментом.
– Я вважаю, що я лише маленька крапелька в океані, яка намагається змінити життя людей, – сказав він.
Але з таких крапельок складається потік. Редж говорить, що перестане говорити про донорство лише після смерті.
– Мені 94 роки, я вже був немолодим, коли починав цю справу, – сказав він.
Але думка про те, що лише самими поясненнями можна врятувати життя, мотивує його щодня.