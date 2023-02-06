Минулого року в Індії від випадкової кулі померла шестирічна дівчинка. ЇЇ батьки довго вагалися і нарешті вирішили пожертвувати її органи іншим людям. Це нечувано для цієї країни.

Попри те, що Індія цього року може випередити Китай за населенням, вона посідає лише 62-е місце за донорством органів. А приклад Італії свідчить про те, як можна досягти прогресу в цьому питанні.

Індійська дівчинка загинула від випадкової кулі, яка потрапила у голову дитині. Лікарі констатували смерть мозку, та батьки лише через кілька днів прийняли рішення віддати її органи на трансплантацію. Роллі стала наймолодшим донором Всеіндійського інституту медичних наук (AIIMS) у Нью-Делі.

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