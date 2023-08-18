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Як знайти роботу ветеранам з інвалідністю: роботодавці назвали причину, що цьому заважає

18 Серпня 2023, 12:21
Валентина Андрейко журналістка
інваліди
Джерело: Pixabay

Дослідження благодійного фонду Ти – з нами висвітили великі проблеми у працевлаштуванні ветеранів російсько-української війни, які повернулися додому з пораненнями.

52% роботодавців, тобто понад половина, вважають, що психологічні проблеми та особливості поведінки стають на перешкоді працевлаштування цих людей.

Дослідження проводили у квітні-липні 2023 року. Загалом опитали 468 керівників та власників малих, середніх і великих підприємств з усіх регіонів країни.

Опитування було анонімним, використовувалося телефонне анкетування. Підприємства обирали не лише з різних галузей, а й з різною кількістю працівників.

Так, 18% підприємств мали понад 100 співробітників, 28% – до 100 і 54% – до 20 працівників.

Відповіді подекуди здивували.

24% роботодавців відповіли, що немає жодних особливостей у працевлаштуванні таких людей, 19% назвали алкоголізм і вживання наркотиків основною перешкодою, а 5% вважають, що ветерани з інвалідністю мають отримувати допомогу від держави, щоб не було потреби працювати.

На запитання, які стимули необхідні роботодавцю від держави для працевлаштування ветерана з інвалідністю, респонденти найчастіше називали:

  • компенсацію витрат на обладнання робочих місць для потреб співробітника з інвалідністю;
  • пільги зі сплати ЄСВ;
  • субсидії за кожного такого працевлаштованого співробітника.
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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
ветерани люди з інвалідністю працевлаштування
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