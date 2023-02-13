Внутрішньовенні ін’єкції призначають тоді, коли потрібен швидкий ефект від медичного препарату. Так він засвоюється ефективніше. Адже ліки через вену одразу ж потрапляють у кровотік людини. І швидко розносяться по всіх системах та органах.

Лікарські засоби вводять внутрішньовенно в умовах медзакладів. Але можна це робити і вдома, запросивши для здійснення процедури медичного працівника.

Самотужки людина без спеціальної медичної освіти зробити укол у вену не зможе. Бо ця маніпуляція досить складна, пояснив Фактам фельдшер з медицини невідкладних станів Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Юрій Гарапко. Він розповів про алгоритм дій під час внутрішньовенної ін’єкції.

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Що потрібно для проведення уколу

Обов’язковою умовою для цієї процедури є стерильність препаратів та інструментів. А також ретельна дезінфекція рук.

Перед тим, як робити укол у вену, треба підготувати:

етиловий спирт

антисептик

джгут

стерильний одноразовий шприц

кілька ватних кульок та спиртових серветок

стерильні рукавички

медичний препарат, призначений лікарем

клейончасту тканину.

Внутрішньовенну ін’єкцію зазвичай виконують у ліктьовому згині. Тому що там найкращі вени і їх добре видно. Якщо вени не проглядаються, тоді ін’єкцію можна проводити на кисті рук або на ногах.

Перед маніпуляцією пацієнта треба психологічно підготувати. Він має звільнити руку від верхнього одягу. Хворий лягає або сідає. Руку кладе внутрішньою поверхнею догори. І максимально розгинає лікоть. Якщо ін’єкцію робите в ліжку, під руку треба підстелити клейонку, щоб не забруднити білизну.

Техніка виконання уколу у вену

Перед початком маніпуляції потрібно ретельно вимити руки із милом під протічною водою. А потім обробити їх антисептиком і одягнути чисті одноразові гумові рукавички.

Якщо препарати треба змішати, варто з’ясувати, чи вони сумісні. Ця інформація є в анотації, яка додається до ліків. Або у таблиці сумісності лікарських препаратів.

Ампулу із лікарським засобом обробити ватною кулькою, змоченою у спирту. Відкрити її, взяти стерильний шприц, розпечатати, приєднати голку і набрати нею медичний засіб. Із шприца треба випустити залишки повітря, щоб там не було бульбашок. Цю голку ми знімаємо. Для ін’єкції використовуємо чисту нову.

Стерильними серветками, змоченими у етиловому спирті, протираємо місце ін’єкції, розміром 10 на 10 сантиметрі. Потім іншою серветкою знову, але вже розміром п’ять на п’ять сантиметрів. Просимо пацієнта зжати руку у кулак. Гумовий джгут накладаємо на руку трохи вище місця уколу. Затискаємо його. Пацієнт може кілька разів стиснути й розтиснути кулак. Вени мають чітко контуруватися і пальпувати під шкірою.

Введення ліків у вену

Обробляємо руки, беремо шприц, відкриваємо муфту. Зрізом голки доверху починаємо вводити голку у вену. Після того, як ми ввели її у вену, відтягуємо трохи поршень шприца на себе, щоб у шприц зайшла кров. Так ми переконуємося, що голка правильно введена. Після цього відпускаємо джгут і ще раз упевнюємося, що голка у вені.

І починаємо повільно вводити лікарський препарат. Увели трохи, запитали пацієнта, чи все добре, нема неприємних відчуттів, поколювання чи нудоти. І продовжуємо вводити ліки далі. Накладаємо до місця ін’єкції стерильну серветку або ватний тампон і швидким рухом виводимо голку із вени.

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Просимо пацієнта зігнути руку у ліктьовому суглобі і потримати її у такому положенні кілька хвилин – щоб не утворився синець.

Використаний шприц треба викинути і помити руки.