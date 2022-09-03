Дослідники вивчали зв’язок між групою крові та сприйнятливістю до зараження Covid, і перші висновки свідчать про те, що люди з групою крові О, швидше за все, перебувають у кращому становищі, ніж люди з групою А.

Під час проведення дослідження вони дізналися також, яка група крові є найпоширенішою у світі. Це група О позитивна.

Тим часом у Європі дещо інша історія. Тут більшість населення країн мають А позитивну кров.

Зараз дивляться

Існує чотири типи крові: A, B, O і AB. Кожна з них може бути позитивною або негативною, залежно від того, чи присутній білок, відомий як резус-фактор, у еритроцитах.

Кожна група крові має дещо різні якості. Наприклад, люди з типом О- є універсальними донорами. Це означає, що вони можуть здавати кров будь-кому.

З іншого боку, AB+ є універсальним акцептором, тому вони можуть отримувати пожертви від будь-кого. Лише близько семи відсотків людей у ​​світі є резус-негативними.

Хоча ця діаграма корисна для отримання огляду регіональних моделей, вона приховує деякі дрібніші деталі, наприклад, наскільки рівномірно розподілені країни за групою крові. Наприклад, у Китаї та Індії досить велика частка населення має кров B+.

Тим часом у Європі багато країн досить тісно пов’язані між O+ і A+. Звичайно, існують невеликі відмінності та винятки, згідно з World Population Review, у скандинавських країнах дещо більша частка людей з A+ порівняно з O+. США також досить сильно розділені: 37,4 % населення мають тип O+ і 35,7 % A+, тоді як лише 8,5 відсотка мають B+.

Країни що здебільшого мають групу крові О+:

Еквадор – 75 %’

Перу – 70 %

​​Зімбабве – 63,3 %.

Згідно з даними Американського Червоного Хреста, коли йдеться про універсальність переливання плазми застосовуються інші правила: власники О-групи крові можуть здавати плазму лише іншим О-пацієнтам, тоді як універсальним донором плазми є кров АВ.

Джерело: Statista