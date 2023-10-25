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Які хвороби з’являтимуться, якщо пізно засинати – показало дослідження

25 Жовтня 2023, 15:56
Ольга Боднарчук редактор
Які хвороби з’являтимуться, якщо пізно засинати – показало дослідження
Джерело: Unsplash

Дослідження показало, якщо пізно засинати, збільшується ризик захворювань.

Пізнє засинання може призвести до дисфункції клітин у кровоносних судинах, наслідком чого є серцево-судинні захворювання.

Під час дослідження науковці спостерігали за 35 жінками. Їх сон займав від семи до восьми годин на ніч. На період експерименту вони засинала на півтори години пізніше, ніж зазвичай.

Зараз дивляться

Через півтора місяці клітини, що є у кровоносних судинах, почали пошкоджуватися через шкідливі окиснювачі.

Вплив здійснюється через депривіацію сну, клітини не здатні активувати антиоксидантні реакції, щоб очистити шкідливі молекули.

Отож пізнє засинання призводить до початкових стадій серцево-судинних хвороб.

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Джерело: Еxpress

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Дослідження Поради Серце хвороби
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