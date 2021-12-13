В Україні вже протягом п’яти тижнів фіксують тенденцію до зменшення кількості зареєстрованих випадків коронавірусу. Через це ще дві області можуть вийти з червоної зони карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 13 грудня. За його словами, найбільша кількість випадків у країні була на тижні 1-7 листопада – 152 263 випадки. За минулий тиждень зафіксували 61 210 випадків.

– Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку. МОЗ вже зробило подання до Кабінету міністрів про скликання державної комісії ТЕБ та НС для розгляду цього питання, – зазначив міністр.

Нині у червоній зоні перебувають 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Ляшко розповів, що зараз на коронавірус продовжують хворіти 266 тис. українців. Понад 26 тис. українців отримують медичну допомогу в лікарнях, з них понад 21 тис. перебувають на кисневій терапії. А це майже 80% госпіталізованих.

За минулий тиждень до лікарень з діагнозом Covid-19 потрапили 15 тис. українців, з них 85% – люди, які не отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу.