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Якщо в столиці буде локдаун: чи зачинять у Києві метро

24 Січня 2022, 10:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
метро коронавирус
Джерело: Depositphotos

Якщо в Києві буде оголошено черговий локдаун, поїзди метрополітену курсуватимуть у звичайному режимі. Тобто метро закривати не будуть. На цей випадок передбачено введення спеціальних перепусток у підземку.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі одного з українських телеканалів.

– Я абсолютно впевнений, що місто не закриватиме метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун. Ми будемо переводити транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас для цього все готово, – заявив він.

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За його словами, не виключено, що і цих обмежень вдасться уникнути завдяки високим показникам імунізації городян від коронавірусної інфекції. На сьогодні в Києві щеплено вже понад 70% киян.

Нагадаємо, що напередодні в столиці було затверджено Порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Йдеться про введення перепусток на громадський транспорт.

Джерело
Україна 24
Теги
Вакцинація , Київ , Київський метрополітен , КМДА , Коронавірус Covid-19
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