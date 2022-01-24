Якщо в Києві буде оголошено черговий локдаун, поїзди метрополітену курсуватимуть у звичайному режимі. Тобто метро закривати не будуть. На цей випадок передбачено введення спеціальних перепусток у підземку.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі одного з українських телеканалів.

– Я абсолютно впевнений, що місто не закриватиме метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун. Ми будемо переводити транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас для цього все готово, – заявив він.

За його словами, не виключено, що і цих обмежень вдасться уникнути завдяки високим показникам імунізації городян від коронавірусної інфекції. На сьогодні в Києві щеплено вже понад 70% киян.

Нагадаємо, що напередодні в столиці було затверджено Порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Йдеться про введення перепусток на громадський транспорт.