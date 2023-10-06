Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в етері телемарафону Єдині новини пояснив, що четверте і п’яте бустерне щеплення проти Covid-19 треба робити лише людям з груп ризику тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Відомо, що донині загальний рекомендований курс вакцинації складався з трьох щеплень, одне з яких бустерне. І багато хто з українців минулого року їх зробив.

Але, попри те, що пандемія Covid-19 завершилась, в Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. І цифра має тенденцію до зростання. За останній тиждень вже було підтверджено понад 4 тис. випадків.

Зараз дивляться

– В Україні немає щорічної вакцинації проти коронавірусу, як, наприклад, проти грипу. Тому четверті, п’яті або інші бустери називаються сезонними. І їх треба робити лише пацієнтам з групи ризику тяжкого перебігу ковіду: вік понад 60 років, серйозні супутні захворювання, – пояснив Ігор Кузін.

27 вересня МОЗ видало наказ про визначення пріоритетних груп для вакцинації проти Covid-19 та отримання бустерних доз вакцини у 2023-2024 роках.

Для груп ризику тяжкого перебігу Covid-19 рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього бустера.

У МОЗ пояснюють, що потребу у додатковому бустерному щепленні визначає сімейний лікар з огляду на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

– Головною метою вакцинації та введення бустерних доз вакцини проти Covid-19 залишається запобігання тяжким випадкам та ускладненням коронавірусної хвороби, – зазначають у МОЗ.

За словами головного санітарного лікаря, наразі 880 тис. українців не отримали другу дозу і понад 12 млн – третє щеплення.

Тобто щонайменше 12 млн українців не захищені від коронавірусної інфекції.

МОЗ наголошує на важливості вакцинації проти Covid-19 раніше невакцинованих осіб, які належать до пріоритетних груп ризику тяжкого перебігу коронавірусної хвороби (люди 60+, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, представники професійної групи ризику, наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші).

Наразі вакцинація проти Covid-19 в Україні залишається безоплатною.

Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.

Джерело: Єдині новини