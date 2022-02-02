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Якщо знадобиться, знову повернуть: у Литві призупинять дію Covid -сертифіката

2 Лютого 2022, 16:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус литва
Джерело: Depositphotos

Кабінет Міністрів Литви сьогодні, 2 лютого, ухвалив рішення про припинення з 5 лютого використання на території країни Covid-сертифікатів. При цьому вводяться деякі карантинні обмеження.

– Ми переконалися, що цей інструмент працює. І не збираємося відмовлятися від нього повністю. Але все ж буде дуже добре, якщо не доведеться до нього повертатися знову, – сказала прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Високо оцінив роль, яку зіграв Covid-сертифікат у боротьбі з пандемією, і міністр охорони здоров’я Литви Арунас Дулкіс. Він зазначив, що документ допоміг зберегти соціальне та економічне життя, уповільнити поширення вірусу і прискорити темпи вакцинації.

За словами міністра, повністю зняти карантинні обмеження поки не можна, тому що епідемічна ситуація досі несприятлива.

Так, наприклад, торгові заклади зобов’язали забезпечити на одного відвідувача площу не менше 15 кв. м або обслуговувати не більше однієї людини за раз.

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Крім того, в країні залишаються в силі засоби індивідуального захисту – респіратори, маски, а також соціальне дистанціювання не менше 2 м.

Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте заявила на засіданні уряду, що можна констатувати: Covid-сертифікат допоміг витримати значні хвилі пандемії і уникнути чергового локдауну.

Джерело: LRT

Теги
Covid-сертифікат , Карантин , Коронавірус Covid-19 , Литва , уряд
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