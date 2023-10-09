Серед українців існує поширена думка, що для отримання безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців або для проведення медичних обстежень та аналізів пацієнти повинні мати електронне направлення від лікаря.
Випадки без направлення – список лікарів
Проте є фахівці, до яких можна звертатися по допомогу без направлення сімейного лікаря.
- акушер-гінеколог;
- психіатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- педіатр;
- фтизіатр;
- лікар, у якого пацієнт або пацієнтка з хронічним захворюванням перебуває під наглядом.
Звернення за роз’ясненням
Якщо людині відмовляють у записі до лікаря, вона може звернутися до керівника медичного закладу з проханням щодо роз’яснення причин.
Зараз дивляться
Крім того, можна зателефонувати до контакт-центру Національної служби здоров’я України за номером 16-77, щоб отримати консультацію щодо порядку дій.
Джерело: НСЗУ