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Яких фахівців можна відвідати без направлення: список лікарів

9 Жовтня 2023, 14:50
Марина Мелехова редактор
лікар - пацієнт
Джерело: Pixabay

Серед українців існує поширена думка, що для отримання безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців або для проведення медичних обстежень та аналізів пацієнти повинні мати електронне направлення від лікаря.

Випадки без направлення – список лікарів

Проте є фахівці, до яких можна звертатися по допомогу без направлення сімейного лікаря.

  • акушер-гінеколог;
  • психіатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • педіатр;
  • фтизіатр;
  • лікар, у якого пацієнт або пацієнтка з хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

Звернення за роз’ясненням

Якщо людині відмовляють у записі до лікаря, вона може звернутися до керівника медичного закладу з проханням щодо роз’яснення причин.

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Крім того, можна зателефонувати до контакт-центру Національної служби здоров’я України за номером 16-77, щоб отримати консультацію щодо порядку дій.

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Джерело: НСЗУ

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