Серед українців існує поширена думка, що для отримання безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців або для проведення медичних обстежень та аналізів пацієнти повинні мати електронне направлення від лікаря.

Випадки без направлення – список лікарів

Проте є фахівці, до яких можна звертатися по допомогу без направлення сімейного лікаря.

акушер-гінеколог;

психіатр;

нарколог;

стоматолог;

педіатр;

фтизіатр;

лікар, у якого пацієнт або пацієнтка з хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

Звернення за роз’ясненням

Якщо людині відмовляють у записі до лікаря, вона може звернутися до керівника медичного закладу з проханням щодо роз’яснення причин.

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Крім того, можна зателефонувати до контакт-центру Національної служби здоров’я України за номером 16-77, щоб отримати консультацію щодо порядку дій.

Джерело: НСЗУ