Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення щодо терміну дії декларації, підписаної з сімейним лікарем.

– Декларація з сімейним лікарем діє безстроково. Тому переукладати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом і педіатром з початку року не потрібно, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що декларація залишиться в силі, поки ви самостійно не змінили лікаря, або якщо лікар звільняється, про що пацієнта має попередити медзаклад.

Зараз дивляться

– Якщо ж ви вирішили змінити лікаря, то вам не потрібно розривати декларацію з попереднім. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація анулюється автоматично, – роз’яснюють експерти.

За їхніми словами, немає обмежень на укладення нових декларацій, тобто ви можете міняти лікаря стільки разів, скільки вважаєте за потрібне – це не заборонено.

Водночас саме довготривалі стосунки лікаря і пацієнта є корисними для обох: такий лікар знає історію хвороб пацієнта і зможе давати максимально корисні рекомендації, зазначають у МОЗ.