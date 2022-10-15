Ярина Чорногуз розказала в інтерв’ю ВВС, як стався такий крутий поворот в її житті: від поезії до тактичної медицини?

– Я ще після Майдану 2014 хотіла піти добровольцем на фронт, та народила доньку і мусила бути з нею. Тоді моєю справою стала популяризація української мови. Це було єдине, що я могла на той час робити. Я закінчила Києво-Могилянську Академію – літературознавство і філософія на факультеті гуманітарних наук, – розказала Ярина.

Пізніше, в 2019, жінка вивчилася на парамедика в Госпітальєрах і почала їздити на фронт як волонтер-парамедик. Ротації дозволяли поєднувати фронт і материнство.

Іноді виникало бажання піти на контракт. Але ж донька… А у 2020 році Ярина втратила дорогу і важливу для себе людину – Миколу Сорочука. І тоді, щоб пережити втрату, прожити горе, вона все ж наважилася пов’язати своє життя з армією.

Другою важливою причиною було бажання забезпечити життя доньки Орисі в вільній Україні.