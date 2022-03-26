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Є майже все: столиця забезпечена ліками навіть на випадок надзвичайних ситуацій

26 Березня 2022, 16:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Столиця України забезпечена ліками в достатньому обсязі. Запасу лікарських препаратів вистачить навіть на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час телемарафону, відповідаючи на запитання, якою мірою київські лікарні забезпечені ліками.

– У нас вистачає ліків. Більше того, нами зроблено запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в Києві. Ми сподіваємося, що цього не буде. Але, втім, запас у нас є, – зазначив міський голова.

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За його словами, до Києва надходить також гуманітарна допомога у вигляді медикаментів. Лікарні міста працюють у звичайному режимі.

Віталій Кличко закликав власників аптечних мереж виводить персонал на роботу і відкривати аптеки.

Джерело
КМДА
Теги
Віталій Кличко , Київ , Ліки , Російська агресія
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