Столиця України забезпечена ліками в достатньому обсязі. Запасу лікарських препаратів вистачить навіть на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час телемарафону, відповідаючи на запитання, якою мірою київські лікарні забезпечені ліками.

– У нас вистачає ліків. Більше того, нами зроблено запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в Києві. Ми сподіваємося, що цього не буде. Але, втім, запас у нас є, – зазначив міський голова.

За його словами, до Києва надходить також гуманітарна допомога у вигляді медикаментів. Лікарні міста працюють у звичайному режимі.

Віталій Кличко закликав власників аптечних мереж виводить персонал на роботу і відкривати аптеки.