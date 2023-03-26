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Є в кожному маркеті: стало відомо про два фрукти, які можуть активувати ген довголіття

26 Березня 2023, 11:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
фрукти
Джерело: Pixabay

Фахівець з питань геріатричної медицини, професор Бредлі Віллкокс на майданчику популярного британського онлайн-видання розповів про з’єднання, яке міститься в двох фруктах і здатне не тільки активувати ген довголіття, але й зберегти хороше здоров’я в літньому віці.

– Тривалість життя визначають кілька факторів, але жоден з них не є більш впливовим, ніж генетика і спосіб життя, – зазначає професор.

За його словами, хороший генетичний склад здатний підвищити захисні сили організму проти старіння. І ці вроджені сили зміцнюються, якщо вживати продукти, що містять антиоксиданти, безпосередньо пов’язані зі збільшенням тривалості життя.

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Перш за все, йдеться про кверцетин – флавоноїд рослинного походження, якого багато в яблуках і цитрусових.

Вчений каже, що було проведено кілька значущих досліджень з вивчення впливу кверцетину на гени людини, а саме на ген FOXO3, який є у кожного з нас, але тільки у кожного третього версія гена пов’язана саме з довголіттям.

– Антиоксидантна активність кверцетину робить цю сполуку корисною при лікуванні різних проблем зі здоров’ям, – зазначає професор.

Наприклад, дослідження, опубліковане в корейському Журналі фізіології та фармакології, показало, що кверцетин знижує життєздатність клітин раку молочної залози.

Корейські вчені виявили, що ефекти виникають за рахунок активації гена FOXO3, що свідчить про те, що він також важливий для збільшення тривалості життя.

Хоча антиоксидант можна приймати як добавку, його достатньо в рослинних продуктах. Перш за все таких, як яблука і цитрусові.

При цьому вчений зазначив, що один з найнадійніших способів активувати ген довголіття — це обмеження калорій і періодичне голодування.

Джерело: Express

Теги
Наукові дослідження тривалість життя Фрукти
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