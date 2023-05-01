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Є всі підстави пишатися військовою медициною України – Маляр

1 Травня 2023, 15:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Військова медицина України під час повномасштабного вторгнення стала воістину унікальною. Досвід, якого набули українські медики, заслуговує на пильне вивчення. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, медичні сили ЗСУ разом із Міністерством охорони здоров’я України відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики й успішно рятують життя героїв.

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– Єдиний медичний простір цивільних і військових медзакладів – складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує. Задіяні всі види транспорту, включно з медичною авіацією, – написала заступниця міністра в Telegram-каналі.

Хоча, за її словами, в умовах такої війни і такої інтенсивності бойових дій, звісно, є проблеми та є з чим працювати.

Маляр наголосила, що є всі підстави пишатися українською військовою медициною та роботою медсил ЗСУ.

– Наші військові медики скромні. Самі про себе не розкажуть, соцмережі не ведуть і свою роботу не викладають. Вони тихо 24/7 роблять свою справу, – додали в Міноборони.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні Ганна Маляр Медики
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