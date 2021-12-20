Регулятор ЄС з питань лікарських засобів збирається ухвалити рішення щодо схвалення вакцини Novavax проти Covid-19, яка створена за традиційною технологією, що, як сподівається американська біотехнологічна компанія, зменшить сумніви щодо вакцини.

Вакцина Novavax, створена на основі білка, яка використовується в усьому світі для захисту від багатьох дитячих хвороб, стане п’ятою вакциною від коронавірусу, дозволеною для Європейського Союзу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що його комітет з лікарських засобів для людини проведе позачергове засідання, щоб вирішити долю Novavax у понеділок, і повідомить про результати.

ЄС уже підписав угоду про закупівлю до 200 млн доз вакцини з двома уколами, яка очікує схвалення з боку контролюючого органу. Novavax каже, що її вакцина показала 90,4% ефективності проти Covid-19 у Північноамериканському дослідженні.

Виконавчий директор Стенлі Ерк сказав, що компанія з нетерпінням очікує надання додаткового варіанту вакцини в Європі, побудованого на перевіреній, добре зрозумілій технологічній платформі.

– Вакцина може допомогти подолати серйозні перешкоди на шляху глобальної вакцинації, зокрема проблеми глобального розповсюдження та вагання щодо вакцин, – додав Ерк.

Індонезія та Філіппіни вже схвалили препарат Novavax, а Японія погодилася купити 150 млн доз.

Novavax каже, що вона також подала заявку на схвалення у Великій Британії, Індії, Австралії, Новій Зеландії, Канаді.

Чим ближче до новорічних свят, тим менше охочих отримати щеплення – люди більше заклопотані приготуваннями до Нового року, аніж своїм здоров’ям. Та у світі є Дельта і Омікрон, а вакцинація залишається головним засобом захисту від інфекції.