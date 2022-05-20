Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Євростандарти замість радянських норм – як бізнес пропонує відновлювати медицину

20 Травня 2022, 14:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
крапельниця, лікарня
Джерело: Depositphotos

Під час бойових дій в Україні російські окупанти зруйнували та пошкодили низку лікарень. Після війни вони потребуватимуть відновлення. І для цього замість радянських норм треба запровадити сучасні стандарти (ДБН та СанПіН).

Таку думку висловили компанії-члени Комітету з охорони здоров’я Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Уже зараз бізнес пропонує розпочати активну підготовку до розвитку галузі охорони здоров’я України надалі.

Зараз дивляться

Її складовими мають бути:

  • всеосяжна євроінтеграція галузі;
  • визначення європейської моделі доступу до медичної та фармацевтичної спеціальностей;
  • самоврядування професій;
  • активна співпраця з інституціями ЄС;
  • ефективності та доступності для пацієнтів України;
  • застосування сучасних стандартів будівництва, оснащення лікарняної інфраструктури.
Читайте також:
ляшкоПротезування, лікування опіків, телемедицина: як Німеччина підтримує українських медиків

Задля цього треба змінити підхід до ролі та співвідношення участі держави та бізнесу в медичній галузі, зокрема перейти до рівних ринкових умов ведення медичного бізнесу.

Важливою складовою має стати повноцінна диджиталізація системи – телемедицина, електронна медична картка та електронні рецепти.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні, Лікарні, Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь