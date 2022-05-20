Під час бойових дій в Україні російські окупанти зруйнували та пошкодили низку лікарень. Після війни вони потребуватимуть відновлення. І для цього замість радянських норм треба запровадити сучасні стандарти (ДБН та СанПіН).

Таку думку висловили компанії-члени Комітету з охорони здоров’я Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Уже зараз бізнес пропонує розпочати активну підготовку до розвитку галузі охорони здоров’я України надалі.

Зараз дивляться

Її складовими мають бути:

всеосяжна євроінтеграція галузі;

визначення європейської моделі доступу до медичної та фармацевтичної спеціальностей;

самоврядування професій;

активна співпраця з інституціями ЄС;

ефективності та доступності для пацієнтів України;

застосування сучасних стандартів будівництва, оснащення лікарняної інфраструктури.

Задля цього треба змінити підхід до ролі та співвідношення участі держави та бізнесу в медичній галузі, зокрема перейти до рівних ринкових умов ведення медичного бізнесу.

Важливою складовою має стати повноцінна диджиталізація системи – телемедицина, електронна медична картка та електронні рецепти.