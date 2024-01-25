У Південній Кореї шириться тренд на споживання смажених зубочисток. Уряд країни закликає громадян припинити робити це.
У соціальних мережах стають популярними відео, де люди смажать у фритюрі крохмальні зубочистки, додають до них спеції та їдять їх. Дописи набирають тисячі лайків і поширень.
Уряд закликає не їсти зубочистки
Міністерство продовольства Південної Кореї закликає громадян не їсти зубочистки.
Зараз дивляться
Люди смажать та їдять екологічно чисті зубочистки, виготовлені з солодкої картоплі чи кукурудзяного крохмалю. Їх часто використовують у південнокорейських ресторанах.
Однак міністерство продовольства наголошує на тому, що вони не призначені для споживання, їхня безпека як продукту не була перевірена.
Джерело: Ministry of Food and Drug Safety
Фото: Nate