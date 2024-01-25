У Південній Кореї шириться тренд на споживання смажених зубочисток. Уряд країни закликає громадян припинити робити це.

У соціальних мережах стають популярними відео, де люди смажать у фритюрі крохмальні зубочистки, додають до них спеції та їдять їх. Дописи набирають тисячі лайків і поширень.

Уряд закликає не їсти зубочистки

Міністерство продовольства Південної Кореї закликає громадян не їсти зубочистки.

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Люди смажать та їдять екологічно чисті зубочистки, виготовлені з солодкої картоплі чи кукурудзяного крохмалю. Їх часто використовують у південнокорейських ресторанах.

Однак міністерство продовольства наголошує на тому, що вони не призначені для споживання, їхня безпека як продукту не була перевірена.

Джерело: Ministry of Food and Drug Safety

Фото: Nate