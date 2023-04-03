За даними опитування, проведеного урядом Японії, майже 1,5 млн осіб працездатного віку живуть як соціальні відлюдники, до того ж приблизно п’ята частина випадків пов’язана з тиском, спричиненим пандемією Covid-19.

Як пояснили в уряді, велика кількість хікікоморі заявили, що почали віддалятися від основної частини суспільства через проблеми у стосунках, а також після втрати або звільнення з роботи.

Значна частина, 20,6%, заявили, що їхнє скрутне становище було спричинене змінами у способі життя, нав’язаними під час пандемії.

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Дослідження показало, що хікікоморі, яких відносять до людей, що віддаляються від суспільства, проводячи весь або майже весь свій час в ізоляції вдома, становлять 2% людей віком від 15 до 62 років.

Японія не запроваджувала карантин, як багато країн, щоб стримати поширення вірусу. Але людей попросили уникати непотрібних прогулянок протягом тривалого часу, а деякі роботодавці та університети заохочували віддалену роботу та дистанційне навчання.

На вулицях, які зазвичай були б заповнені людьми, різко скоротилася відвідуваність після того, як ресторани, бари та інші сектори нічної економіки були змушені припинити подавати алкоголь і закриватися раніше, інакше їм загрожували штрафи.

Зростання кількості людей, що живуть відлюдниками, спонукало деяку місцеву владу вжити заходів. Наприклад, у Токіо, з червня проводитимуть заходи зі спілкування в метавсесвіті, щоб дати хікікоморі можливість познайомитися з людьми хоча б через їхні аватари.