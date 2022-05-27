Сьогодні, 27 травня, весь світ відзначає День екстреної медичної допомоги. Для охопленої війною України це – особлива дата.

Перш за все тому, що працівники швидкої допомоги першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Від їхнього професіоналізму і досвіду залежить у буквальному сенсі найцінніше – чи буде людина жити.

Так на своїй сторінці у Facebook написала пресслужба Міністерства охорони здоров’я України. І зазначила, що в мирні часи – це важка праця. Під час війни – щоденний героїзм.

Зараз дивляться

24 лютого медики екстреної медичної допомоги одними з перших вступили в бій зі смертю від куль, осколків снарядів і вибухів. Цей бій триває і досі.

Ви ризикуєте своїм життям для порятунку інших, ви робите неможливе, коли, здавалося б, надії немає. Ви потрапляєте в полон, віддаєте роботі весь свій час, роблячи короткі перерви на їжу і сон. Ви ділитеся досвідом, від якого іноді холоне кров.

Кожен з вас – це українська сила і міць. Ви разом – один зі стрижнів, на якому тримається життя. Життя, яке ви часто вириваєте з лещат смерті. Спасибі вам!

На своїй сторінці у Facebook долучилися до привітання колег і співробітники Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Ось і в української екстренки є своє свято, яке відзначаємо, як і належить, в європейській родині.

103 – не тільки машини з проблисковими маячками, які рухаються артеріями, венами і капілярами міста. Це люди, які вкладають у свою працю всі свої знання і свою душу.

103 – це ті, хто з початком повномасштабного вторгнення ворога змінив звичайну медицину на екстрену тактичну. Кажуть, на війні один медик прирівнюється до п’ятьох воїнів.

103 – це ті, чия робота іноді виходить далеко за межі рідної підстанції, тому що всі як один готові мчати в інший кінець області, щоб підставити колегам своє плече.

103 – це коли ти людина з великим і добрим серцем, куди вміщається ціле зруйноване місто, по якому ти готовий мчати, ризикуючи життям, щоб врятувати вцілілих.

Пишаємося кожним зі своїх працівників! Здоров’я вам фізичного і ментального, благополуччя і великої любові!

Джерело: МОЗ, Львівський обласний Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф