У Тернополі 13-річна дівчина отруїлася консервованими грибами.

Про це повідомив директор центру екстреної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у коментарі одному з видань. У ніч на 7 грудня у дитини з’явилася слабкість, блювота, підвищилася температура, тому батьки вирішили викликати швидку. Дівчину госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

За словами батьків дівчини, на вечерю дитина з’їла трішки консервованих опеньків, з чим і пов’язують погіршення самопочуття. Станом на 8 грудня її стан стабілізувався.

У Тернопільській обласній дитячій лікарні розповіли, що самопочуття у пацієнтки вже покращилося. Її лікували у реанімаційному відділенні, знімали інтоксикацію.

– Вже сьогодні їй стало значно краще і вона переведена у звичайну палату. Діагноз отруєння грибами зняли, бо вона вже практично одужала, – зазначила заступниця головного лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарні Алла Філюк.

Лікарі запевняють, що за декілька днів 13-річну дівчину випишуть з лікарні і вона буде вдома.

Консервовані продукти, які погано вимили, неправильно або недостатньо термічно обробили, можуть викликати ботулізм. Навіть консерви, у яких все гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими. Ботулотоксин не можна визначити за кольором або смаком – мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Тому потрібно приділяти цьому увагу, щоб не потрапити у лікарню з отруєнням.