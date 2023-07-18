Як повідомило одне з російських інтернет-видань, із лікарні сибірського міста Тува втекли з-під нагляду лікарів чотири пацієнти, інфіковані сибірською виразкою.

За даними регіонального управління МОЗ, втікачів уже спіймали. Фахівці Барун-Хемчикського району провели медогляд і залишили їх лікуватися “вдома”. Також із ними провели роз’яснювальну бесіду про заборону залишати будинок на період лікування.

Інтернет-видання уточнює, що стан усіх чотирьох задовільний, проте на їхній шкірі все ще спостерігаються характерні виразки. Це означає, що вони є потенційними переносниками інфекції.

У цьому випадку експертиза встановила, що сибірську виразку росіяни могли підхопити після вживання в їжу внутрішніх органів коня, якого забив місцевий фермер у районі чабанської стоянки.

Спочатку з підозрами на інфекцію госпіталізували п’ятьох жителів Барун-Хемчикського району ще на початку червня.

Джерело: Сибирь.Реалии