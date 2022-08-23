Оксану Лук’янець з Бахмуту дістали з 5-метрової вирви, що утворилась від вибуху російської ракети.

Її засипало землею. Це сталося у липні. Лікарі врятували їй життя, а нині докладають зусиль, щоб відновити ногу і навчити заново ходити.

Липневого дня 40-річна Оксана з чоловіком поверталася від подруги. Останнє, що пам’ятає: дзвін у вухах, різкий біль в руці та важкість землі, котра, як тоді здалося, ховає її заживо. З останніх сил жінка покликала чоловіка, якого відкинуло вибуховою хвилею. Але він почув її голос.

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Далі була лікарня Дніпра. Туди Оксану доправили з уламковими пораненнями правої легені, печінки, великими ранами лівого плеча, відкритими переломами обох ніг та правої руки.

В реанімацїї Оксана перебувала 11 днів. Коли її стан вдалося стабілізувати, евакуаційний потяг доправив жінку до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова.Тут у відділенні травматології та ортопедії Центру травми жінці лікують рани рук, ніг та живота.

Наразі триває боротьба за її розтрощену кінцівку. Лікарі щосили намагаються врятувати ліву ногу від ампутації. Також з Оксаною працює команда реабілітологів та психотерапевтів.

Лікування та реабілітація Оксани, як і інших пацієнтів, які постраждали від війни, відбувається в межах проєкту UNBROKEN.

Команда фахівців щодня працює над створенням Національного реабілітаційного центру Незламні, аби кожен українець мав змогу бути врятованим, за необхідності протезованим та реабілітованим в Україні.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова