У Китаї чоловік пожертвував трансплантологам органи своєї 9-річної доньки, яка померла від травми.

Дівчинка Тонгтонг померла ще в жовтні 2021 року. Її випадково збив з ніг однокласник у коридорі початкової школи в міському окрузі Ціньчжоу, розташованому в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР. Коли учні вибігали з класу перед уроком фізкультури, дитина вдарилася головою об стіну та знепритомніла.

За словами класного керівника дівчинки, вона невдовзі отямилася, їй дали води з цукром. Тонгтонг сказала, що почувається краще та не ображається на однокласника. Після цього вона пішла на урок.

Батько дитини Хуан Цінь дізнався про інцидент лише за кілька годин, коли йому зателефонував вчитель, щоб повідомити про травму доньки.

– Вона сказала мені, що забула пообідати опівдні. Це останнє речення, яке вона мені залишила. Я був у відчаї. Я кричав на вчителів, звинувачуючи їх у тому, що вони не помітили проблему раніше, – каже Хуан Цінь.

За його словами, над вухом доньки з’явилася шишка розміром із яйце. Медики сказали, що не можуть провести операцію. Через дев’ять днів дівчинка померла від пошкодження головного мозку.

Чоловік вирішив пожертвувати сім органів своєї дочки, серед яких рогівка, серце та нирки. Він запевнив, що відчуває полегшення від того, що Тонгтонг допомогла іншим людям і врятувала їхнє життя.

– Коли я підписував документ про пожертву органів, я плакав, мої руки тремтіли. Образи моєї дитини, такі живі та милі, з’являлися переді мною. Я просто хочу, щоб серце моєї доньки продовжувало битися. Вірю, що моя дочка підтримала б моє рішення, – додав чоловік.

Водночас представники навчального закладу вибачилися перед ним і пообіцяли посилити управління безпекою.

Джерело: South China Morning Post