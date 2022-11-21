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Їзда на мотоциклі закінчилася ампутацією ноги: у Львові врятували життя 16-річної дитини

21 Листопада 2022, 14:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хирург
Джерело: Depositphotos

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит врятували життя 16-річному хлопцю, який отримав тяжкі каліцтва після того, як його мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем. Зокрема, сталася травматична ампутація стопи і нижньої третини гомілки.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що швидка доставила юнака до львівського Охматдиту пізно вночі у важкому стані, проте він був при свідомості.

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– Нога була дуже забрудненою, тотальне пошкодження нервів, судин і м’язів. Крім того, було багато синців, ран, відкритий осколковий перелом середньої третини лівого стегна, – розповів лікар травматолог Олександр Корольков.

Повідомляється, що терміново був скликаний консиліум лікарів за участю запрошеного судинного хірурга. За шкалою оцінки життєдіяльності кінцівки і перспективи розвитку ускладнень, передусім гнійно-септичних, медики ухвалили рішення про ампутацію лівої гомілки на рівні верхньої середньої третини в межах здорових тканин за життєвими показниками.

Відзначається, що також було виконано закрите вправлення уламкового перелому стегна із застосуванням апарата зовнішньої фіксації на основі стрижнів.

За словами медиків, на сьогодні стан хлопця стабілізовано, з ним працює психолог. Попереду на дитину чекає протезування.

Фахівці львівського Охматдиту звертають увагу батьків на обов’язковості проведення роз’яснювальної роботи з дітьми, які керують двоколісним видом транспорту. Адже за останній тиждень до лікарні надійшло вже троє пацієнтів з пораненнями внаслідок ДТП за участю мотоциклів.

Джерело: Охматдит Львова

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ДТП Львів Операція Охматдит
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