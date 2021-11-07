Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у неділю, 7 листопада, доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК вакцини проти Cоvid-19 виробництва американської компанії Moderna. Наша країна отримує вакцини у рамках ініціативи COVAX безкоштовно.

Загалом у рамках цієї програми ЮНІСЕФ вже доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac.

Поставки від імені ініціативи продовжаться, щоб захистити від коронавірусу якомога більше людей в Україні.

– Наразі 11 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Cоvid-19. Сьогодні вакцинація – це передусім відповідальність кожного перед собою та навколишніми. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від коронавірусу. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію, – наголосив голова МОЗ України Віктор Ляшко.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін закливав усіх українців вакцинуватися, бо це єдиний спосіб захистити своє життя від Cоvid-19.

– Завдяки зусиллям донорів і партнерів у рамках COVAX вакцини від коронавірусу зараз доступні усім бажаючим. Ми сподіваємось, що усі вчителі отримають щеплення якомога швидше, зокрема вакцинами із цієї партії, щоб школи були відкритими і діти повернулись у класи. Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди. Натомість вакциновані вп’ятеро рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації. Згідно з найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись – це обнадійливо, – наголосив Шахін.

Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, своєю чергою, привітав доставку вакцини Moderna через ініціативу COVAX.

– Завдяки зусиллям кожного, зараз в Україні є достатньо вакцин, які дозволяють вакцинувати 100 тис. людей щодня. Ми закликаємо українців скористатися можливістю зробити щеплення та показати згуртованість у боротьбі з пандемією, – сказав Хабіхт.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин від COVAX (із дотриманням холодового ланцюга) в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Today #UNICEF UA delivered to Ukraine 2,930,300 doses of #COVID-19 vaccine under #COVAX initiative. Together with the newest supply, UNICEF has delivered 7,415,810 doses of #vaccines by various manufacturers as part of COVAX. https://t.co/gkMUJvzMQv pic.twitter.com/uQjmbZzGoU — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) November 7, 2021

Днями очільник МОЗ Віктор Ляшко анонсував, що Україна отримає чергову партію вакцини проти коронавірусу Moderna до кінця цього тижня.

В Україні людей вакцинують проти коронавірусу двома мРНК-вакцинами – Comirnaty від Pfizer/BioNTech та Moderna. При цьому багатьох лякає незрозуміле формулювання “мРНК”. Через нерозуміння того, як працюють ці речовини, українці вигадують, що вони начебто впливають на гени людини, репродуктивну функцію та майбутнє потомство. Щоб усунути сумніви українців, у МОЗ пояснили механізм роботи мРНК-речовини.