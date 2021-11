Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у неділю, 7 листопада, доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК вакцини проти Cоvid-19 виробництва американської компанії Moderna. Наша країна отримує вакцини у рамках ініціативи COVAX безкоштовно.

Загалом у рамках цієї програми ЮНІСЕФ вже доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac.

Поставки від імені ініціативи продовжаться, щоб захистити від коронавірусу якомога більше людей в Україні.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін закливав усіх українців вакцинуватися, бо це єдиний спосіб захистити своє життя від Cоvid-19.

Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, своєю чергою, привітав доставку вакцини Moderna через ініціативу COVAX.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин від COVAX (із дотриманням холодового ланцюга) в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Today #UNICEF UA delivered to Ukraine 2,930,300 doses of #COVID-19 vaccine under #COVAX initiative. Together with the newest supply, UNICEF has delivered 7,415,810 doses of #vaccines by various manufacturers as part of COVAX. https://t.co/gkMUJvzMQv pic.twitter.com/uQjmbZzGoU

