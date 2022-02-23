У країни Європейського Союзу із 1 березня можна буде в’їхати за новими правилами. Перепусткою буде не лише сертифікат про вакцинацію, а й документ про одужання.

Для туристів із третіх країн або приїжджих з несуттєвих причин застосовуватиметься оцінка епідситуації в країні, звідки вони прибувають, а також індивідуальний статус гостя.

Країнам-членам ЄС рекомендують дозволити поїздки:

для людей, щеплених вакциною, яка схвалена ВООЗ або ЄС;

тим, хто перехворів та одужав;

усім, хто в’їжджає із однієї з країн ЄС.

Статус того, хто в’їжджає потрібно підтвердити сертифікатами (вакцинації чи одужання) європейського зразка.

Для громадян деяких країн може бути потрібне додаткове ПЛР-тестування, зроблене не раніше, ніж за 72 години до в’їзду до ЄС, крім тих, хто вакцинований визнаною в ЄС вакциною. Також деякі країни можуть вимагати від гостей самоізоляції терміном до 14 днів.

У рекомендаціях зазначається, що до вакцинованих прирівнюються туристи, які перехворіли на Covid-19. Сертифікат одужання дійсний трохи більше 180 днів із дня одужання.

Вакцини, які визнані в ЄС:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech);

Moderna;

AstraZeneca;

Novavax;

Janssen (Johnson & Johnson’s).

– Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для осіб, щеплених вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, якщо вони отримали останню дозу базового курсу не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в’їзду, або якщо вони отримали бустерну дозу, – йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, опублікованих на її сайті.

Також доданий пункт, що визнаватимуться вакцини, схвалені ВООЗ, що дозволить українським туристам, щепленим вакциною CoronaVac (Sinovac), відвідувати країни ЄС зі своїми сертифікатами.

Для туристів, щеплених вакцинами, які не визнані ЄС, а лише ВООЗ, у деяких країнах можуть застосовуватися додаткові умови – негативний ПЛР-тест перед прибуттям чи самоізоляція.

Для вакцин, визнаних у ЄС, але без відповідного електронного сертифіката також може знадобитися ПЛР-тест перед прибуттям.

Правила для дітей

Діти до 6 років можуть подорожувати без тестів та інших додаткових вимог. Діти з 6 до 18 років зможуть подорожувати за правилами, що застосовуються до дорослих – вакцинація або сертифікат про одужання.

Нещеплені діти з 6 до 18 років зможуть в’їжджати із негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до прибуття. При цьому до них може застосовуватися самоізоляція.

Правила для зеленого списку

Кожні два тижні список країн, громадянам яких дозволено в’їзд до ЄС, оновлюється. Туристам із зеленої зони можна подорожувати без вакцинації та карантинних обмежень до деяких країн ЄС.

Якщо зараз критеріями безпеки є показники рівня захворюваності на Covid-19 за останні 14 днів – 75 осіб на 100 тис. населення, то з 1 березня їх підвищили до 100 осіб на 100 тис. населення.

При цьому щотижневий показник тестування для зеленої зони повинен бути не менше 600 (замість 300) на 100 тис. жителів.

Тим часом, до 30 квітня 2022 року Європейська комісія може розглянути питання про відміну зеленого списку, щоб перейти до індивідуально.