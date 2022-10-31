З 1 листопада запроваджується електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати, нагадав голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Влітку стартував перший етап переходу на Е-рецепт. В Україні за Е-рецептом почали відпускати антибіотики. Завтра розпочинається другий етап, за яким на електронний рецепт переходять наркотичні та психотропні медичні препарати.

Це важливе рішення, що дозволить посилити контроль за відпуском іще однієї групи рецептурних препаратів в Україні.

Зараз дивляться

Фактично Е- рецепт наркотичні та психотропні медичні препарати замінить спеціальні паперові рецептурнім бланки рожевого кольору, що використовуються для призначення цієї групи ліків, пояснив Радуцький.

Заклади, які поки не працюють з ЕСОЗ, будуть тимчасово мати можливість виписувати рецепти на паперових бланках протягом перехідного періоду, який триватиме до кінця року.