Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

З 1 листопада в Україні запрацює Е-рецепт на наркотичні та психотропні препарати

31 Жовтня 2022, 18:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Джерело: Depositphotos

З 1 листопада запроваджується електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати, нагадав голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. 

Влітку стартував перший етап переходу на Е-рецепт. В Україні за Е-рецептом почали відпускати антибіотики. Завтра розпочинається другий етап, за яким на електронний рецепт переходять наркотичні та психотропні медичні препарати.

Це важливе рішення, що дозволить посилити контроль за відпуском іще однієї групи рецептурних препаратів в Україні.

Зараз дивляться
Читайте також:
лікиЕ-рецепт на наркотичні (психотропні) ліки: хто виписує, в якій аптеці отоварити

Фактично Е- рецепт наркотичні та психотропні медичні препарати  замінить спеціальні паперові рецептурнім бланки рожевого кольору, що використовуються для призначення цієї групи ліків, пояснив Радуцький.

Заклади, які поки не працюють з ЕСОЗ, будуть тимчасово мати можливість виписувати рецепти на паперових бланках протягом перехідного періоду, який триватиме до кінця року.

Джерело
Верховна Рада
Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь