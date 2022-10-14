З 1 серпня, коли в Україні стартував продаж антибіотиків за електронними рецептами, було продано понад 200 тис. препаратів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я при МОЗ України.

– Відпуск антибіотиків за е-рецептом запобігає безконтрольному прийому, що може призвести до незворотних наслідків, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що, за даними ВООЗ, в результаті антибіотикорезистентності в світі щорічно помирає близько 700 тис. осіб.

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Повідомляється, що, за прогнозами вчених, через широку доступність антибіотиків і поширеного самолікування кількість смертей в результаті стійкості бактерій буде стрімко зростати. Ця цифра може становити 10 млн смертей щорічно вже в 2050 році.

– Саме тому раціоналізація вживання антибіотиків і контроль за їхнім відпуском дозволять істотно скоротити темпи набуття стійкості бактерій до антибіотикотерапії, – відзначають експерти.

За їхніми словами, впровадження електронного рецепта дозволить досліджувати і аналізувати дані про призначення антибіотиків в країні і за результатами цього аналізу розробляти і вживати необхідних заходів.

ЦОЗ нагадує, що впровадження е-рецепту на антибіотики в Україні відбувається з певними винятками. Так, аптеки поблизу територій ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях під час воєнного стану в разі критичної необхідності можуть відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря.