З 24 лютого 2022 року в Україні постраждали 1 206 медичних закладів. З них 1 035 завдано серйозної шкоди і 171 об’єкт зруйнований без можливості подальшого відновлення. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Щоб відбудувати зруйновану і пошкоджену медичну інфраструктуру до того стану, в якому вона була до війни, за попередніми оцінками, державі необхідно близько $1 млрд, – йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комариди, ворог цілеспрямовано цілить у лікарні та амбулаторії, щоб залишити якомога більше населення без медичної допомоги.

Зараз дивляться Він також зазначив, що за 11 місяців війни повністю відновлено 143 об’єкти медзакладів, які в результаті обстрілів зазнали незначних пошкоджень або руйнувань. Ще понад 250 об’єктів медичних закладів відновлено частково. Повідомляється, що найбільше відбудованих медустанов перебувають на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

Джерело МОЗ

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