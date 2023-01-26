З 24 лютого 2022 року в Україні постраждали 1 206 медичних закладів. З них 1 035 завдано серйозної шкоди і 171 об’єкт зруйнований без можливості подальшого відновлення. Про це повідомила пресслужба МОЗ.
– Щоб відбудувати зруйновану і пошкоджену медичну інфраструктуру до того стану, в якому вона була до війни, за попередніми оцінками, державі необхідно близько $1 млрд, – йдеться в повідомленні.
За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комариди, ворог цілеспрямовано цілить у лікарні та амбулаторії, щоб залишити якомога більше населення без медичної допомоги.
Він також зазначив, що за 11 місяців війни повністю відновлено 143 об’єкти медзакладів, які в результаті обстрілів зазнали незначних пошкоджень або руйнувань. Ще понад 250 об’єктів медичних закладів відновлено частково.
Повідомляється, що найбільше відбудованих медустанов перебувають на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.