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Із 42 до 168 днів: період реабілітації коштом держави збільшено

16 Червня 2023, 14:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
реабілітація
Джерело: Depositphotos

Пацієнти з важкими травмами тепер зможуть проходити курс реабілітації тривалістю 168 днів замість 42. Усі послуги повністю покриваються Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Цивільні та військові з ушкодженнями спинного мозку, ампутаціями або важкими черепно-мозковими травмами замість двох циклів відновлення можуть пройти вісім, – ідеться у повідомленні.

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У МОЗ нагадали, що для проходження реабілітації не потрібно збирати стоси довідок і долати бюрократичні перепони. Право на послуги відновлення має будь-яка людина, якій через обставини загрожує обмеження функціонування.

– Рішення уряду про подовження реабілітації для пацієнтів із важкими травмами значно підвищить ефективність послуг і позитивно вплине на кінцевий результат, – зазначають у відомстві.

Раніше, в межах пакетів реабілітації в стаціонарних або амбулаторних умовах, усі українці мали право не більше ніж на два реабілітаційні цикли на рік.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України НСЗУ реабілітація
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