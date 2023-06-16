Пацієнти з важкими травмами тепер зможуть проходити курс реабілітації тривалістю 168 днів замість 42. Усі послуги повністю покриваються Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Цивільні та військові з ушкодженнями спинного мозку, ампутаціями або важкими черепно-мозковими травмами замість двох циклів відновлення можуть пройти вісім, – ідеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що для проходження реабілітації не потрібно збирати стоси довідок і долати бюрократичні перепони. Право на послуги відновлення має будь-яка людина, якій через обставини загрожує обмеження функціонування.

– Рішення уряду про подовження реабілітації для пацієнтів із важкими травмами значно підвищить ефективність послуг і позитивно вплине на кінцевий результат, – зазначають у відомстві.

Раніше, в межах пакетів реабілітації в стаціонарних або амбулаторних умовах, усі українці мали право не більше ніж на два реабілітаційні цикли на рік.