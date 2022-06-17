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З 618 пошкоджених: в Україні повністю відновлені 32 об’єкти медичної інфраструктури

17 Червня 2022, 12:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
луганск

В Україні повністю відновлено 32 об’єкти медичної інфраструктури, які пошкодили ракети й снаряди російських окупантів. Ще 188 медичних закладів відновлені частково.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення ворог пошкодив 618 об’єктів медичної інфраструктури та ще 118 зруйнував дощенту.

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– Об’єкти з червоним хрестом всупереч всім міжнародним конвенціям стають мішенню для російських снарядів. На жаль, щодня ми бачимо, як ворог прицільно обстрілює наші лікарні, – підкреслив Богдан Боруховський.

Однак, за його словами, там, де Росія руйнує, Україна завжди відбудує. Тому на деокупованих територіях вже розпочато відновлення медичних установ, щоб населення в найкоротші терміни було забезпечено необхідними медичними послугами.

Наразі комплексне відновлення медичної інфраструктури триває на територіях деокупованих Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Житомирщини.

За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість відновлення медичних закладів по Україні становитиме понад 35 млрд гривень.

Нагадаємо, що раніше МОЗ повідомляв, що за час війни від ракет та снарядів російських окупантів найбільше постраждала медична інфраструктура Донбасу.

Фото: Луганська ОВА

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні МОЗ України
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