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З 8 січня: Китай має намір скасувати Covid-карантин для туристів

27 Грудня 2022, 10:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Влада Китаю заявила про свій намір скасувати з 8 січня карантинні вимоги у зв’язку Covid-19 для пасажирів, які прибувають з-за кордону. З цієї дати більше не знадобляться вісім днів ізоляції.

За словами чиновників, здатність громадян подорожувати буде поступово відновлюватися. Однак до 8 січня іноземці повинні пройти п’ятиденний карантин в готелі, а потім три дні вдома.

Повідомляється, що скасування цього заходу є важливим кроком на шляху до повного відновлення зв’язків з рештою світу, які уряд різко обмежив у спробі не допустити поширення вірусу.

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Зазначається, що обмеження завадили більшості китайців виїжджати за кордон, скоротили дипломатичні контакти і різко зменшили кількість іноземців, які приїжджають до Китаю для роботи і навчання.

Однак, як заявили в Комісії з охорони здоров’я Китаю, людям, які прибувають в країну, як і раніше буде потрібний негативний тест на вірус за 48 годин до вильоту, а пасажири повинні будуть носити захисні маски на борту літаків.

Нагадаємо, що в цьому місяці Китай різко скасував багато зі своїх пандемічних обмежень, що спровокувало широкомасштабні спалахи Covid-19 по всій країні.

Джерело
The Guardian
Теги
Карантин Китай Коронавірус Covid-19 Туристи
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