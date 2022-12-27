Влада Китаю заявила про свій намір скасувати з 8 січня карантинні вимоги у зв’язку Covid-19 для пасажирів, які прибувають з-за кордону. З цієї дати більше не знадобляться вісім днів ізоляції.

За словами чиновників, здатність громадян подорожувати буде поступово відновлюватися. Однак до 8 січня іноземці повинні пройти п’ятиденний карантин в готелі, а потім три дні вдома.

Повідомляється, що скасування цього заходу є важливим кроком на шляху до повного відновлення зв’язків з рештою світу, які уряд різко обмежив у спробі не допустити поширення вірусу.

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Зазначається, що обмеження завадили більшості китайців виїжджати за кордон, скоротили дипломатичні контакти і різко зменшили кількість іноземців, які приїжджають до Китаю для роботи і навчання.

Однак, як заявили в Комісії з охорони здоров’я Китаю, людям, які прибувають в країну, як і раніше буде потрібний негативний тест на вірус за 48 годин до вильоту, а пасажири повинні будуть носити захисні маски на борту літаків.

Нагадаємо, що в цьому місяці Китай різко скасував багато зі своїх пандемічних обмежень, що спровокувало широкомасштабні спалахи Covid-19 по всій країні.