Станом на вівторок, 7 грудня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав трохи більше 8,5 тис. осіб. Помітне зниження приросту нових випадків захворюваності коронавірусною інфекцією стало причиною виходу з червоної зони епідемічної небезпеки відразу 10 областей України.

У цьому колірному сегменті на сьогодні залишилися Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

До помаранчевої зони належать дві області: сьогодні до Полтавської приєдналася Донецька.

Решта 13 областей України перейшли до жовтої зони. Що означає низькі показники рівня захворюваності.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.