21-річна парамедик з позивним Бебі Дог з американського штату Юта сьогодні воює за Україну у складі іноземного легіону. Про героїчну дівчину розповіли журналісти CNN.

… Вона стоїть під спекотним українським сонцем у повній військовій формі, з медичним спорядженням у кишенях бронежилета. На правому плечі – пістолет, на лівому – жовта стрічка, знак вірності Україні. Обличчя закриває темно-зелена балаклава. Крізь окуляри видно тільки її очі.

– Я мало, що робила вдома. Просто працювала на двох роботах, і це було досить нудно, – зізнається сказав Бебі Дог в інтерв’ю в селі на околиці Харкова на північному сході України.

21-річна американська фельдшер жила цілком мирним життям в тихій Юті. Коли почалося вторгнення Росії в Україну, і дівчина побачила в новинах, як розгортається ситуація, відчула необхідність щось зробити.

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Вона купила квиток в один кінець в Україну й приєдналася до боротьби, щоб захистити націю, яка зазнала нападу російських військ.

– Не можна сидіти склавши руки і просто на це дивитися. Це потрібно зупинити, – впевнена фельдшер.

Вона не розкриває своє ім’я й точне місцезнаходження підрозділу з міркувань безпеки.

Бебі Дог вступила до Українського Міжнародного легіону територіальної оборони, створеного за програмою, яка була запущена урядом України наприкінці лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив через тиждень після формування підрозділу воювати за Україну зголосилися 20 тис. осіб з 52 країн.

Працюючи фельдшером в підрозділі, що складається переважно з американських та німецьких бійців, Бебі Дог порівнює своє нове життя з чимось на кшталт фільму про Джеймса Бонда. І згадує, як стала очевидцем ближнього бою.

– На мені була моя велика медична сумка. Всі були в своєму спорядженні. Йшов дощ, було жахливо. Ми підіймалися на пагорб під кутом 45 градусів по дорозі, а потім із нізвідки прилетіла ця величезна касетна бомба, – розповідає молода американка.

За її словами, сила вибуху відкинула її до лінії дерев. Вона побачила одного з їхніх солдатів, що лежав на дорозі, тому схопилася на ноги й побігла до нього, коли вибухнула друга бомба.

Використання РФ тактики подвійного удару, коли двічі з інтервалом в кілька хвилин завдаються удари по тому самому місцю, створює хаос.

– Нам вдалося затягнути пораненого в ліс, доки вибухала касетна бомба. До того часу, коли ми дісталися до місця, він вже помер, – згадує дівчина болісну загибель свого голландського побратима.

Минулої суботи офіційний представник Міжнародного легіону захисту Деміен Магру вшанував пам’ять чотирьох бійців, які нещодавно загинули.

– Ми хочемо пам’ятати й шанувати наших полеглих братів, які вирушили в Україну, щоб приєднатися до найхоробріших з хоробрих і битися пліч-о-пліч із захисниками України, – сказав Магру.

Він назвав загиблих бійців справжніми героями, які приїхали захищати Україну, захищати цінності, в які вони свято вірили.

Сама Бебі Дог зізнається, що після закінчення війни й повернення в США її життя точно буде іншим. Вона з посмішкою зізнається, що перший час, напевно, потрібно буде вмикати в записі залпи артилерії, щоб заснути.

Я не знаю, як все буде, але безумовно все буде зовсім інакше, переконана хоробра американка.

Фото: CNN