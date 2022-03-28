Медикам Першого територіального медичного об’єднання Львова останнім часом все частіше доводиться стикатися з пацієнтами, які отримали важкі опіки внаслідок підпалу сухої трави невідомими особами. На жаль, врятувати вдається не всіх.

Про це медики 1 ТМО Львова повідомляють на своєму Telegram-каналі

– За 10 днів до Центру термічної травми та пластичної хірургії потрапило дев’ять осіб з опіками. Всі вони намагалися викосити суху траву, яку підпалили невідомі. На жаль, троє людей через глибокі опіки померли, – розповів завідувачем центру Василь Савчин.

Повідомляється також про жителя Перемишлянського району Львівської області Михайла Ткачишина, який повертався з заготівлі дров і побачив, як полум’я підступає до лісу і взявся його самостійно гасити. В результаті чоловік отримав 60% опіків тіла.

На сьогодні Михайла вже переводять з відділення реанімації.

Джерело: 1 ТМО Львова