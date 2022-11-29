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З ініціативи Фонду Олени Зеленської: у Лондоні збирали кошти на відновлення лікарні в Ізюмі

29 Листопада 2022, 19:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Зеленська

У Лондоні відбулася презентація Фонду Олени Зеленської, в рамках якої було проведено благодійний збір коштів на відновлення центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. Це найбільший медзаклад на Харківщині, який є опорною лікарнею.

лікарня Ізюм

Повідомляється, що на аукціон, який відбувся за підтримки Сhristie’s, було виставлено чотири лоти, серед яких – картина 11-річного Максима Бровченка, уламок російської ракети, яка потрапила в Київську телевежу третього березня, ілюстрації українського художника Сергія Майдукова.

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Відзначається, що найдорожчим лотом стало полотно британського художника Марка Куїнна “Київська Мадонна” – за нього заплатили 100 тис. фунтів. Збір коштів триває.

Джерело: Фонд Олени Зеленської

Фото: Фонд Олени Зеленської

Теги
Ізюм аукціон Благодійність Благодійний фонд Олена Зеленська
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