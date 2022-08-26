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З листопада у всіх аптеках: наркотичні препарати почнуть відпускати тільки за е-рецептом

26 Серпня 2022, 13:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Починаючи з листопада у всіх аптеках України наркотичні лікарські засоби почнуть відпускати тільки за електронним рецептом. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що таким чином в Україні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування, а також додатково посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

– Також передбачається перехідний період для медичних установ. Лікарі закладів, підключених до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами, – йдеться в повідомленні.

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А за відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми №3.

Повідомляється, що з випискою електронного рецепта пацієнту буде надходити смс з номером рецепта і унікальним кодом погашення, які він повинен повідомити фармацевту в аптеці.

Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап введення електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепту на всі Рецептурні препарати – очікується в 2023 році.

Джерело
МОЗ
Теги
Ліки МОЗ України Наркотики Рецепти
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